Названа дата прибытия главной новогодней елки России в Москву

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Пресс-секретарь управляющего делами российского президента Елена Крылова рассказала, что главную новогоднюю елку страны срубят в Московской области, передает ТАСС.

По ее словам, речь о дереве из деревни Еремино. Выбранной специалистам ели 100 лет. Ее высота составляет 27 м, а диаметр ствола достигает 60 см. Ее срубят 16 декабря, в через два дня привезут в столицу на специальной платформе, установят на Соборной площади и украсят километром гирлянд и тысячами елочных игрушек.

Ранее стало известно, что чаще всего дарят в России на Новый год.