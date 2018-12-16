Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

Государственный департамент США подтвердил, что Вашингтон не будет участвовать в Парижском соглашении по климату, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, позиция США по итогам конференции ООН по климату не изменилась после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 1 июня 2017 года объявил о намерении страны выйти из Парижского соглашения, «если не будет более выгодных для американцев условий».

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что добивались на конференции «сбалансированного подхода» к защите окружающей среды при сохранении экономического роста.

Ранее сообщалось, что почти 200 стран утвердили свод правил Парижского соглашения по климату.