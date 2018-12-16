В МЧС уточнили данные о пострадавших при взрыве газа в Вологде

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После взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Вологде двое человек находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сообщается, что остальные получили менее значительные повреждения и от госпитализации отказались.

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«Двое тяжелых, остальные — не тяжелые, остальные отказались от госпитализации», — рассказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что это предварительная информация, данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в Вологде пострадали семь человек, одна женщина скончалась в машине «скорой» по дороге в больницу.