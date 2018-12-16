В МЧС уточнили данные о пострадавших при взрыве газа в Вологде
После взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Вологде двое человек находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Сообщается, что остальные получили менее значительные повреждения и от госпитализации отказались.
Реклама
«Двое тяжелых, остальные — не тяжелые, остальные отказались от госпитализации», — рассказали в пресс-службе.
В МЧС подчеркнули, что это предварительная информация, данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в Вологде пострадали семь человек, одна женщина скончалась в машине «скорой» по дороге в больницу.