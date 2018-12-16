При взрыве газа в многоэтажке в Вологде погиб человек

В результате взрыва бытового газа в квартире в Вологде погибла женщина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

По предварительным данным, еще семеро человек при взрыве получили повреждения, точное число пострадавших уточняется. Их состояние в настоящий момент неизвестно.

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«Взрыв бытового газа произошел в доме по улице Карла Маркса, 74А. Взрыв произошел на пятом этаже в пятом подъезде дома, есть пострадавшие их количество уточняется, на месте работают спасательные службы», — сообщили в МЧС.

Как отмечается, женщина скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Жителей подъезда, в котором произошел взрыв, эвакуировали, подробности происшествия в настоящее время уточнятся, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в доме на Украине погибли два человека.