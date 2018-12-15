В Константинопольском патриархате назвали дату предоставления томоса Украине

В Константинопольском патриархате заявили, что томос об автокефалии будет выдан предстоятелю новой украинской церкви 6 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриархата.

В пресс-службе отметили, что Константинополь приветствует результаты «Объединительного собора» на Украине.

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«Патриархат приветствует успешное проведение объединительного собора на Украине. Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания [в Стамбул] 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, как Епифаний победил в голосовании за главу украинской «новой церкви».