Стало известно название новой церкви на Украине

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В уставных документах новой церковной организации, созданной на Украине, в качестве ее названия указано »Православная церковь Украины», передает ТАСС.

«В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью. Думаю, что в ближайшее время все эти вещи будут более точно сформулированы и прописаны», — заявил представитель новой церкви архиепископ Евстратий.

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По его словам, ранее возглавлявший Киевский патриархат Филарет указан в уставе новой церкви как почетный патриарх.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что что ждет прихожан УПЦ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.