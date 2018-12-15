Жюри просит отменить конкурс на символ Киева из-за плохих работ

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Жюри конкурса на символ Киева посоветовали администрации города отменить соревнование до официальной даты завершения из-за низкого качестве предоставленных работ, передают «Украинские новости».

«Всего на конкурс было подано более 100 работ. После их просмотра и обсуждения, жюри пришло к выводу, что не считает ни одну из представленных работ достойной победы», — заявили в жюри.

В администрации столицы поддержали эту позицию и сообщили, что готовят распоряжение, которое должно быть опубликовано в ближайшее время.