В РПЦ отреагировали на итоги собора на Украине

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Зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что каноническое значение Объединительного собора, прошедшего на Украине, «ничтожно». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Собрали лиц, большая часть из которых не имеет законного рукоположения, и из числа неканонических священнослужителей одного избрали в качестве неканонического предстоятеля», — заявил Балашов.

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Он отметил, что теперь Константинопольскому патриархату придется объяснить свои действия в отношении собора остальному православному миру, а также убедить предстоятелей поместных церквей принять «вчерашнего раскольника».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной церкви.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий собора.