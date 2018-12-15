Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной церкви
Президент Украины Петр Порошенко по окончании «Объединительного собора» в Киеве объявил о создании украинской автокефальной церкви, передает РИА «Новости».
«Этот день войдет или же вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной украинской церкви», — сказал Порошенко.
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С этим заявлением Порошенко обратился к собравшимся на Софийской площади.
Ранее сообщалось, что Порошенко представил главу «новой церкви» на Украине.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.