В полиции уточнили причину подрыва участкового на трассе в Подмосковье

Снаряд времен Великой Отечественной войны стал причиной подрыва участкового на трассе А-108 в Подмосковье, передает ТАСС сообщение пресс-службы столичной полиции.

В полиции подчеркнули, что участковый во время инцидента находился не на службе.

«На автодороге А-108 [участковый] нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал», — отметили представители полиции.

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В ведомстве добавили, что в результате взрыва снаряда участковый получил «телесные повреждения», однако не стали уточнять, какие именно.

Ранее сообщалось, что участковый лишился кистей рук после взрыва коробки.