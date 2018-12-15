Москвичам пообещали арктические морозы на выходных

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ночь на воскресенье, 16 декабря, в Москву придут арктические морозы. Об этом синоптик рассказал «Москве 24».

Синенков отметил, что в ночь на воскресенье ожидается «резкое» понижение температуры.

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«Минимальная температура [в ночь на воскресенье] в мегаполисе составит от -17 до -19°С. На востоке Подмосковья до -20°С», — сказал Синенков.

При этом он отметил, что в западных районах Москвы температура не опустится ниже -10°С.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 декабря, в Москве ожидается до -6°С.