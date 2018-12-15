СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой позволить россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы.

По данным издания, прокуратура подала ходатайство на получение разрешения тайно вывезти Бутину из тюрьмы для дачи показаний по «ожидающему решения уголовному делу».

При этом в материалах не уточняется, о каком именно уголовном расследовании идёт речь.