Полицейские из Солсбери рассказали, как оказывали первую помощь Скрипалям

Полицейские, оказавшие первую помощь Сергею и Юлии Скрипалям, рассказали о подробностях того дня, когда россияне были найдены на скамейке у торгового центра в английском Солсбери. Интервью с констеблем Алексом Коллинсом и сержантом полиции Трейси Холлоуэй было опубликовано в пятницу на сайте газеты «Гардиан».

По словам сотрудников полиции, их смена началась 4 марта в 15:00 по местному времени - за один час и пятнадцать минут до того, как в полицию поступило сообщение о пожилом мужчине и молодой женщине, которым стало плохо в общественном месте. Как говорит Холлоуэй, накануне у ее подчиненных выдался тяжелый период в связи со снегопадом, и в тот день она разрешила им немного расслабиться и сказала «ни во что не ввязываться». После поступления сообщения, наряд полиции всего за две минуты прибыл на место из участка, и состояние людей, которым требовалась помощь, сразу показалось им странным.

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«Женщина лежала на боку на земле, а прохожий, который оказался врачом, оказывал ей помощь, обеспечивая доступ воздуха в легкие. Я считаю, что если бы он этого не делал, она бы умерла», - рассказала Холлоуэй.

Сам Скрипаль, по ее словам, мог дышать нормально, но сидел на скамейке в ступоре, уставившись в пространство, и ни на что не реагировал. Кроме того, он не мог изменить позу, и так и оставался в сидячем положении, когда позже полицейские помогали медикам погрузить его на носилки.