Суд арестовал вице-премьера Чувашии

Ленинский районный суд Чебоксар арестовал вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело в отношении Аврелькина возбудил следственный отдел управления ФСБ по региону. Дело было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями при выделении субсидий из бюджета республики.

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«Аврелькину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ленинский районный суд Чебоксар избрал в отношении зампредседателя кабинета министров Чувашии меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 12 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании вице-премьера Чувашии.