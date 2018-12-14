В России число заключенных достигло исторического минимума

ФСИН сообщила, что число осужденных в России достигло исторического минимума за новейшую историю страны, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в России сейчас менее 467 тысяч осужденных.

Отмечается, что эта цифра постоянно снижается. Так, пять лет назад в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержались 588 тысяч человек.

Как пояснили во ФСИН, это происходит из-за либерализация уголовно-исполнительной политики.