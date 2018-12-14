Отец Бутиной прокомментировал признание дочери в суде

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Валерий Бутин прокомментировал итоги слушаний, на которых его дочь Мария Бутина призналась в участии в «сговоре» с целью нанести вред США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стратегия защиты была верной.

«Чего-то иного сложно было ожидать. Примерно это и должно было случиться. Адвокаты Марии руку на пульсе держат и ведут дело по своему усмотрению и в правильном направлении, как нам кажется», — отметил Бутин.

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Он добавил, что ему не удалось поговорить с дочерью после заседания суда.

Ранее сообщалось, что Бутина раскрыла подробности сделки со следствием.