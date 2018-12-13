Минздрав Турции уточнил данные о раненных при крушении поезда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/523/12093523/upload-RTX6IDUI-pic905-895x505-62554.jpg">

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до 84, передает NTV.

Он отметил, что 34 из них в настоящее время находятся в больницах.

«После аварии к нам обратились за помощью 84 человека. Тридцать четыре из них сейчас находятся в больницах, из них двое в тяжелом состоянии», — сказал Коджа.

Реклама

Поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря. По имеющимся данным, в результате аварии погибли девять человек.

Ранее посольство России в Анкаре сообщило, что россияне не пострадали при сходе поезда с рельсов в Анкаре.