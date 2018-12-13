Минздрав Турции уточнил данные о раненных при крушении поезда
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до 84, передает NTV.
Он отметил, что 34 из них в настоящее время находятся в больницах.
«После аварии к нам обратились за помощью 84 человека. Тридцать четыре из них сейчас находятся в больницах, из них двое в тяжелом состоянии», — сказал Коджа.
Реклама
Поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря. По имеющимся данным, в результате аварии погибли девять человек.
Ранее посольство России в Анкаре сообщило, что россияне не пострадали при сходе поезда с рельсов в Анкаре.