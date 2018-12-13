Посольство проверяет, пострадали ли россияне при крушении поезда в Турции

Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова рассказала, что в дипмиссии выясняют, есть ли среди пострадавших при крушении поезда в Анкаре граждане России, передает РИА «Новости».

CNN Turk сообщил, что в Турции сошел с рельсов скоростной поезд, который курсировал по маршруту Анкара — Конья. По данным телеканала NTV, в результате крушения «много пострадавших».

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«Посольство получило информацию о крушении поезда и выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России», — заявила Касимова.

Ранее СМИ назвали возможную причину схода с рельсов поезда в Турции.