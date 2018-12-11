Песков ответил на вопрос о сделке Бутиной со следствием

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что россиянка Мария Бутина может пойти на сделку со следствием в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

О том, что россиянка согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения, сообщал телеканал ABC. По словам пресс-секретаря, в Кремле еще нет официальных данных по этому вопросу.

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«Я не мог бы это прокомментировать, потому что эта информация, которую мы так же получили через СМИ. Пока каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной у нас нет на этот счет», — заявил Песков.

Ранее отец Бутиной отреагировал на сообщения о ее возможной сделке со следствием.