СК начал проверку после массового отравления в детском саду в Хабаровске
Следственный комитет России проводит доследственную проверку из-за массового отравления в одном из детских садов Хабаровска. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, в СМИ появилась информация об отравлении 18 детей.
Как отмечается, дети заразились кишечной инфекцией.
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Следователи намерены установить точное количество пострадавших и источник распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что в Крыму 15 человек отравились грибами в церкви.