СК начал проверку после массового отравления в детском саду в Хабаровске

Следственный комитет России проводит доследственную проверку из-за массового отравления в одном из детских садов Хабаровска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в СМИ появилась информация об отравлении 18 детей.

Как отмечается, дети заразились кишечной инфекцией.

Реклама

Следователи намерены установить точное количество пострадавших и источник распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Крыму 15 человек отравились грибами в церкви.