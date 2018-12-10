Бутина готова признать свою вину

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Россиянка Мария Бутина, которая была арестована в США по подозрению в шпионаже, готова признать свою вину. Об этом сообщает корреспондент Politico Кайл Чейни.

В тексте документа, приложенном к его посту в твиттере, говорится о том, что защита Бутиной и американская прокуратура подали совместное ходатайство, чтобы назначить слушания по ее сделке со следствием.

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Это значит, что Бутина может признать свою вину по одному или нескольким пунктам обвинения.

Как отмечается, адвокаты россиянки и прокуроры просят назначить слушания в ближайшее время.

Ранее поступила информация о том, что суд в США сменил адвоката Бутиной.