На Западе оценили важность гарантий безопасности Украине от США

Только гарантии безопасности для Украины от США способны привести к урегулированию вооруженного конфликта. Об этом пишет газета Politico.

«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру», — отметили журналисты.

В публикации говорится, что европейские страны даже не могут развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки со стороны США.

При этом, по мнению авторов статьи, реальные гарантии безопасности для Киева в конечном итоге зависят от позиции российского президента Владимира Путина. Несмотря на усилия Европы и попытки Украины добиться формальных обещаний защиты, ключевым фактором остается готовность США взять на себя ответственность за безопасность этой страны и реакция на это России, подчеркивается в публикации.

20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».

Ранее Зеленский отказался убирать из конституции пункт о стремлении страны в НАТО.