На Украине заявили о рейдерском захвате Одесского медицинского университета

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Минздрав Украины сообщил о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского Минздрава.

Отмечается, что университет захватили сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана.

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«Сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию», — передает пресс-служба слова и.о. проректора университета Константина Аймедова.

Аймедов также рассказал, что вход в учебное заведение охраняют сторонники бывшего ректора, что делает доступ в здание невозможным.

Управление МВД по Одесской области в данный момент не прокомментировало данную информацию.

В начале года сообщалось, что в Киеве сотрудники и студенты медицинского вуза объявили забастовку.