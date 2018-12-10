На Украине заявили о рейдерском захвате Одесского медицинского университета
Минздрав Украины сообщил о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского Минздрава.
Отмечается, что университет захватили сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана.
«Сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию», — передает пресс-служба слова и.о. проректора университета Константина Аймедова.
Аймедов также рассказал, что вход в учебное заведение охраняют сторонники бывшего ректора, что делает доступ в здание невозможным.
Управление МВД по Одесской области в данный момент не прокомментировало данную информацию.
В начале года сообщалось, что в Киеве сотрудники и студенты медицинского вуза объявили забастовку.