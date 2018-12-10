Time назвал Афганистан худшим местом для женщин

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В Афганистане женщины все еще борются за свою жизнь, а за недостатком господдержки и нехватки международной помощи они в безысходности начинают помогать друг другу, пишет Time.

Издание рассказывает историю Хадижи — 23-летней девушки из Афганистана. В прошлом году, оставив трехмесячного сына, она пыталась покончить с собой, после чего оказалась в больнице. Девушка признается, что пошла на такой шаг, чтобы «прекратить страдания». Time пишет, что как и большинство женщин в Афганистане, Хадижа стала жертвой домашнего насилия.

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В течение четырех лет ее избивал муж, говорил, что она «уродлива», «глупа» и «никто», рассказала она изданию.

«У женщин никогда не было выбора. Если бы у меня был [выбор], то я бы не вышла за него замуж. Мы все в наручниках в этой стране», — сказала Хадижа.

После попытки самоубийства ее мужа арестовали по обвинению в бытовом насилии. Time отмечает, что это необычный случай для страны, где насилие в отношении женщин редко доходит до суда.

Но даже во время нахождения своего мужа в тюрьме Хадижа чувствовала себя в ловушке больше, чем при попытке самоубийства, отмечается в материале. Родители ее мужа, которые остались присматривать за ее сыном, поставили Хадиже ультиматум: она сможет увидеть ребенка только в том случае, если скажет полиции, что солгала о насилии мужа.

Издание подчеркивает, что в Афганистане США ведут самую долгую войну. Отчасти она была провозглашена «борьбой за права и достоинство женщин». Однако спустя 17 лет и почти два потраченных триллиона долларов более 60% территории страны по-прежнему контролируют талибы.

Афганистан по-прежнему занимает самое низкое место в мире в рейтинге благоприятных для проживания женщин государств, добавляет издание. Несмотря на усилия афганского правительства и международных доноров с 2001 года, вложенных в развитие образования женщин, около две трети афганских девушек не посещают школу. В результате этого 87% женщин в Афганистане неграмотны. Кроме того, 70-80% женщин сталкиваются с принудительным браком, многие из них в возрасте до 16 лет.