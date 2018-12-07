В квартире в Харькове нашли мумию

На Украине в одной из квартир Харькова было обнаружено тело женщины в состоянии мумификации, передает агентство УНН со ссылкой на управление украинской Нацполиции.

Сообщается. что тело погибшей нашли в квартире на улице Семена Кузнеца вчера, 6 декабря.

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«На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, по данному факту организовано досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины — умышленное убийство с пометкой «естественная смерть».

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