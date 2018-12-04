Возросло число погибших при взрыве гранаты в доме в Подмосковье
Число погибших после взрыва гранаты в одном из жилых домов в Подмосковье возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгению Кирюшину.
По ее словам, один из пострадавших скончался в больнице. В больнице остается еще один мужчина в тяжелом состоянии и женщина в состоянии средней тяжести.
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По словам источника, граната в квартире в подмосковном селении Куровское могла взорваться из-за неосторожного обращения.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Подмосковье.