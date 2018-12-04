В Подмосковье в жилом доме взорвалась граната, есть жертвы

При взрыве в жилом доме в подмосковном поселке Куровское погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что в одной из квартир жилого дома произошел «хлопок».

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«В результате чего один человек погиб и еще трое пострадали», — отметил источник.

Он также добавил, что причиной взрыва могла стать граната. Источник предположил, что она могла взорваться из-за неосторожного обращения. Эта информация в данный момент проверяется.

По словам представителя правоохранительных органов, взрыв произошел на третьем этаже жилого дома. Пожара не последовало, эвакуация жильцов не потребовалась, заключил источник.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел взрыв в многоэтажном доме.