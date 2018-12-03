В Житомирской области начались обыски в храмах УПЦ

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В храмах, соборах, а также домах священников Житомирской области Украины проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что «массовые обыски» на «Житомирщине» начались в понедельник, 3 декабря. Информационно-просветительский отдел подчеркнул, что они проходят в епархиальном управлении, кафедральных соборах, а также в домах священников и храмах.

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Представители церкви не упомянули, кто проводит обыски.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) допрашивает около 20 украинских священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ.