Три человека погибли при пожаре в кафе в Подмосковье

Мужчина, женщина и ребенок погибли во время пожара в кафе в Мытищинском районе Подмосковья, сообщает РИА «Новости».

В СК уточнили, что в здании кафе произошло возгорание утром 2 декабря. Во время ликвидации пожара обнаружены тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка.

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По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

По факту произошедшего возбуждено дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее четыре человека погибли при пожаре под Ростовом.