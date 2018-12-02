Три человека погибли при пожаре в кафе в Подмосковье
Мужчина, женщина и ребенок погибли во время пожара в кафе в Мытищинском районе Подмосковья, сообщает РИА «Новости».
В СК уточнили, что в здании кафе произошло возгорание утром 2 декабря. Во время ликвидации пожара обнаружены тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка.
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По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
По факту произошедшего возбуждено дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее четыре человека погибли при пожаре под Ростовом.