Макрон осудил насилие на акции «желтых жилетов» в Париже

<img src="//img.gazeta.ru/files3/883/12066883/689979-pic905-895x505-21361.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на акции протеста «желтых жилетов» против повышения цен на бензин в Париже, передает Reuters.

Он подчеркнул, что ответственные за беспорядки будут установлены и предстанут перед судом.

«Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы прохожим или журналистам или разрисовывание Триумфальной арки», — сказал Макрон.

Реклама

По мнению французского лидера, устроившие насилие на акции протеста 1 декабря хотят не изменений, а хаоса.

Ранее сообщалось, что на акции протеста в Париже были задержаны более 200 человек.