Макрон осудил насилие на акции «желтых жилетов» в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на акции протеста «желтых жилетов» против повышения цен на бензин в Париже, передает Reuters.
Он подчеркнул, что ответственные за беспорядки будут установлены и предстанут перед судом.
«Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы прохожим или журналистам или разрисовывание Триумфальной арки», — сказал Макрон.
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По мнению французского лидера, устроившие насилие на акции протеста 1 декабря хотят не изменений, а хаоса.
Ранее сообщалось, что на акции протеста в Париже были задержаны более 200 человек.