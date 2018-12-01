Во ФСИН отреагировали на видео из VIP-камеры Цеповяза

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отреагировала на появление в СМИ видеозаписи, на которой осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз «отдыхает в «VIP-камере», передает ТАСС.

В службе отметили, что на записи запечатлена комната психологической разгрузки, а не помещение, где проживал Цеповяз.

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Там также рассказали, что видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест шашлыки и икру. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году.