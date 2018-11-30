Вышедшего на ВВП перед самолетом мужчину задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево мужчину задержали за несанкционированный выход на взлетно-посадочную полосу в непосредственной близости от выруливавшего пассажирского самолета, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчину задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, после чего передали в транспортную полицию.

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На момент задержания мужчина находился вблизи самолета, который уже выруливал на взлетно-посадочную полосу.

Ранее после гибели человека на ВПП в Шереметьево завели уголовное дело.