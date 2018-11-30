Вышедшего на ВВП перед самолетом мужчину задержали в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево мужчину задержали за несанкционированный выход на взлетно-посадочную полосу в непосредственной близости от выруливавшего пассажирского самолета, передает РИА «Новости».
Уточняется, что мужчину задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, после чего передали в транспортную полицию.
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На момент задержания мужчина находился вблизи самолета, который уже выруливал на взлетно-посадочную полосу.
Ранее после гибели человека на ВПП в Шереметьево завели уголовное дело.