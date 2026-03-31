Слуцкий нашел слабое место у «Спартака»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который работает в Китае, в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что у столичного «Спартака» имеются большие проблемы в обороне.

«Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса. При Карседо все то же самое. У них потрясающий атакующий потенциал, но периодически смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить», — заявил Слуцкий.

22 марта «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Ливай Гарсия с передачи Эсекьеля Барко на 18-й минуте, второй гол красно-белых оформил Руслан Литвинов.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 38 баллов. В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

