Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«С треском и позором»: сенатор раскрыл неудобную правду о войне США против Ирана

rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США терпят «позорное и сокрушительное» поражение в военном конфликте с Ираном. Об этом в соцсети Х заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, участвующий в закрытых брифингах представителей Пентагона и Белого дома.

«Позвольте мне <...> объяснить на основе того, что я узнал на брифингах, почему мы с треском и позором проигрываем эту войну», — написал Мерфи.

По его словам, проблема США заключается в отсутствии четкой стратегии. Кроме того, американские военные не учли мощи беспилотников, которые в условиях современных войн активно заменяют самолеты. Сенатор отметил, что не иранские военно-морские силы (ВМС) держат заблокированным Ормузский пролив, а «тысячи быстроходных катеров и надводных беспилотников-камикадзе».

Также Мерфи обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который в начале военной операции говорил об «уничтожении» ракетного потенциала Ирана как одной из целей США. Теперь же речь идет лишь о «сокращении», заявил сенатор.

«Почему такое изменение? Потому что мы не выполняем изначальную цель. У Ирана все еще есть большая часть их ракет», — подчеркнул Мерфи.

В заключении он добавил, что у США «вообще нет возможности» заставить Иран прекратить атаковать американские базы на Ближнем Востоке и региональную энергетическую инфраструктуру.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США готов завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель. По информации издания, глава Белого дома готов оставить Ормузский пролив закрытым для судоходства.

Ранее СМИ рассказали о «значительной стратегической победе» Ирана.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!