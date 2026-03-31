Десятки школ Таллина хотят вернуть русскоязычных учителей

ERR: горсовет Таллина обсудит обучение на русском в школах из-за нехватки кадров
Власти Таллина хотят в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в 20 городских школах из-за острой нехватки педагогов, владеющих эстонским на требуемом уровне C1 и готовых вести на нем уроки. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

«Таллиннская городская управа планирует в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах 20 общеобразовательных школ столицы», — говорится в сообщении ERR.

Официально в Эстонии запрещено вести занятия на русском языке в образовательных учреждениях, однако в Таллине сложилась такая ситуация, что ученики трех параллелей — седьмых, восьмых и девятых классов — в десятках школ остались без преподавателей, в достаточной степени владеющих государственным языком.

Попечительские советы этих школ обсудили ситуацию и пришли к выводу, что единственным выходом является привлечение русскоязычных педагогов. Обсуждение этого вопроса состоится сегодня на заседании Таллиннского городского собрания.

Запрет на преподавание на русском языке в эстонских школах вводился поэтапно с конца 2022 года. Первыми — в 2024/2025 учебном году — на новые правила перешли детские сады и учащиеся начальных классов.

В частных школах продолжали вести уроки на русском языке, но глава Минобразования Эстонии Кристина Каллас предупредила, что за это они могут лишиться государственной поддержки, в том числе финансовой. Некторые русскоязычные школы в республике вынуждены были закрыться.

Ранее власти Эстонии объяснили запрет на преподавание на русском языке.

 
