Аэропорт Флориды переименовали в честь Трампа

Аэропорт в округе Палм-Бич во Флориде переименован в честь президента США Дональда Трампа. Такой законопроект подписан губернатором штата Роном Десантисом, сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что «решение о переименовании аэропорта последовало после того, как в прошлом году во Флориде одобрили передачу участка в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа».

Издание поясняет, что для официальной смены названия аэропорта необходимо направить запрос в Федеральное управление гражданской авиации США, которое внесет корректировки в авиационные карты и навигационные базы данных, а также обновит вывески аэропорта.

31 марта также стало известно, что на Национальной аллее в Вашингтоне установили необычную арт-инсталляцию, представляющая собой большой трон с золотым унитазом.

Сам трон сделан под мрамор с элементами позолоты, а вместо традиционного сидения размещен позолоченный унитаз. В материале обращают внимание, что таким образом критикуется реконструкция Белого дома, проведенная президентом США Дональдом Трампом.

До этого журналисты заметили в Белом доме на стене фотографию Трампа и российского президента Владимира Путина, сделанную во время саммита на Аляске.

Ранее Трамп установил у Белого дома скандальную статую Колумба.