Евросоюзу посоветовали «помириться» с Россией, чтобы сэкономить

Европейскому союзу (ЕС) следует «помириться» с Россией и сэкономить деньги, которые он хотел выделить Украине в качестве кредита. Об этом в социальной сети X написал основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.

«Мой совет ЕС: помиритесь с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — отметил предприниматель.

По его мнению, у Брюсселя должна появиться возможность «сэкономить €90 млрд», обещанные Киеву. Дотком подчеркнул, что у активов Евросоюза «все равно нет такой ликвидности».

19 марта состоялся саммит ЕС, в ходе которого сторонам не удалось утвердить военный кредит для Украины в размере €90 млрд. Причиной послужила позиция Венгрии и Словакии, которые заблокировали передачу денег из-за того, что Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Комментируя ситуацию, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Как писала газета Politico, в случае неудачи Брюссель может выделить Киеву деньги в формате двусторонних кредитов, для которых не требуется согласие всех стран — членов регионального содружества.

Ранее на Украине обвинили Венгрию во взятии ЕС в заложники.