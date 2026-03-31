Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Евросоюзу посоветовали «помириться» с Россией, чтобы сэкономить

Дотком: ЕС стоит помириться с Россией и сэкономить €90 млрд, обещанные Украине
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейскому союзу (ЕС) следует «помириться» с Россией и сэкономить деньги, которые он хотел выделить Украине в качестве кредита. Об этом в социальной сети X написал основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.

«Мой совет ЕС: помиритесь с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — отметил предприниматель.

По его мнению, у Брюсселя должна появиться возможность «сэкономить €90 млрд», обещанные Киеву. Дотком подчеркнул, что у активов Евросоюза «все равно нет такой ликвидности».

19 марта состоялся саммит ЕС, в ходе которого сторонам не удалось утвердить военный кредит для Украины в размере €90 млрд. Причиной послужила позиция Венгрии и Словакии, которые заблокировали передачу денег из-за того, что Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Комментируя ситуацию, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Как писала газета Politico, в случае неудачи Брюссель может выделить Киеву деньги в формате двусторонних кредитов, для которых не требуется согласие всех стран — членов регионального содружества.

Ранее на Украине обвинили Венгрию во взятии ЕС в заложники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!