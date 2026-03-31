Юноши избили российского школьника за отказ от спиртного и держали его взаперти

В Башкирии юноши избили школьника и держали его взаперти за отказ от спиртного

В Башкирии компания молодых людей избила 15-летнего школьника за отказ от алкоголя и держала его взаперти. Об этом сообщает «Честный Репортаж».

Инцидент произошел в микрорайоне Зеленая роща в Уфе. Компания молодых людей отдыхала в квартире, когда в гости пришли юноши постарше и принесли с собой алкоголь.

Двое друзей отказались пить спиртное, после чего старшие начали предъявлять 15-летнему юноше претензии за «неуважение». Агрессоры избили его и сломали нос, снимая происходящее на видео. Кроме того, подростка насильно удерживали в жилище и вымогали 40 тысяч рублей. Издевательства продолжались всю ночь, а потом пострадавшего отпустили.

Мать, увидев окровавленного сына, отвезла его в больницу и написала заявление в полицию. Сейчас пострадавший проходит лечение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ и ст. 127 УК РФ, сообщили в СУ СК России по региону. Правоохранители устанавливают причастных к случившемуся и обстоятельства произошедшего.

