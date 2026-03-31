У чиновницы из Ставропольского края нашли имущество на 100 миллионов рублей

Прокуратура потребовала взыскать у чиновницы имущество на 100 миллионов рублей
В Ессентуках Ставропольского края прокуратура потребовала взыскать с бывшей сотрудницы инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и архитектуры региона имущество на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Установлено, что старший государственный инспектор отдела – инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и архитектуры Ставропольского края за 19-летний период госслужбы приобрела имущество на сумму свыше 101 млн рублей», — сказано в сообщении.

Законность приобретения имущества фигурантка подтвердить не смогла, добавили в прокуратуре.

В отношении экс-чиновницы заведено дело о коррупции. Оно уже направлено в суд.

28 марта директора правового департамента администрации города Сочи Романа Рябцева отправили под домашний арест по делу о посредничестве в передаче взятки. Согласно материалам дела, к Рябцеву обратился его коллега из другого департамента Сочи с просьбой помочь другому человеку в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка. Следствие считает, что обвиняемый потребовал передать ему 3,5 млн рублей, чтобы посодействовать в положительном решении этого вопроса. Рябцева задержали в момент передачи денег.

Ранее в Подмосковье задержали первого заместителя главы Звездного Городка по подозрению в коррупции.

 
