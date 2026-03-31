Раскрыт популярный миф о физнагрузке для здоровья

EHJ: интенсивная физнагрузка снижает риск смерти сильнее долгих тренировок
Ученые из Южно-Центрального университета выяснили, что интенсивные физические нагрузки снижают риск смерти и ряда серьезных заболеваний сильнее, чем просто длительная активность. Результаты работы опубликованы в журнале European Heart Journal (EHJ).

В исследовании приняли участие 96 тысяч человек. Испытуемые в течение недели носили на запястье акселерометры — устройства, которые точно фиксируют движения. Это позволило ученым регистрировать не только общий уровень физической активности, но и короткие периоды интенсивной нагрузки, например быстрый бег или подъем по лестнице, когда у человека учащается дыхание.

Затем исследователи сопоставили эти данные с риском развития восьми заболеваний и смертностью в течение следующих семи лет. Учитывались сердечно-сосудистые заболевания, нарушения сердечного ритма, диабет второго типа, хронические болезни печени, почек и легких, воспалительные заболевания, а также деменция.

Оказалось, что у людей, которые чаще выполняли интенсивные нагрузки, риск развития всех этих заболеваний был заметно ниже. По сравнению с участниками, которые почти не занимались такой активностью, у них риск деменции был ниже на 63%, диабета второго типа — на 60%, а раннего летального исхода — на 46%.

При этом для некоторых заболеваний ключевую роль играла именно интенсивность нагрузки. Например, для снижения риска воспалительных болезней, включая артрит и псориаз, важнее было то, насколько активно человек двигался, а не продолжительность занятий.

По словам ученых, интенсивные нагрузки вызывают более сильную физиологическую реакцию организма. Во время такой активности сердце работает эффективнее, сосуды становятся более эластичными, улучшается использование кислорода и снижается уровень воспалительных процессов.

Ученые отмечают, что даже короткие эпизоды интенсивной активности в повседневной жизни — например быстрый бег за автобусом или подъем по лестнице — могут приносить ощутимую пользу для здоровья.

