Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

«Не стресс, а инстинкт»: зоопсихолог объяснила, что происходит с животными весной

Зоопсихолог Капустина: весеннее поведение питомцев — не стресс, а инстинкт
evriminci/Shutterstock/FOTODOM

С потеплением многие владельцы говорят о «весеннем стрессе» у питомцев. На самом деле в большинстве случаев речь идет не о стрессе в привычном нам понимании, а о реакции организма на обострение инстинктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Капустина, зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol.

«Особенно ярко это проявляется у нестерилизованных кошек и некастрированных котов. С наступлением весны усиливается половой инстинкт, и если животное не может реализовать его естественным образом, возникает внутреннее напряжение. Оно выражается в вокализации — громком мяуканье, криках по ночам, характерных позах, попытках вырваться на улицу. Коты могут метить территорию, у кошек иногда снижается аппетит. Со стороны это воспринимается как стрессовое поведение, но по сути это работа гормонов и зов природы», — объяснила она.

В таких случаях самым эффективным способом решения проблемы остается стерилизация или кастрация. Если животное не планируется использовать в разведении, это позволяет стабилизировать гормональный фон и избежать ежегодных весенних обострений. Если же владельцы по каким-то причинам откладывают эту меру, полностью устранить проявления практически невозможно — ведь речь идет об инстинкте, а не о капризе или плохом характере.

«У стерилизованных животных ситуация обычно значительно спокойнее. Да, весной они могут становиться более активными, игривыми, более заинтересованными в окружающем мире, но выраженного гормонального напряжения, как правило, не возникает. Если питомец начал проявлять повышенную активность, можно помочь ему безопасно реализовать энергию: увеличить количество совместных игр, добавить интерактивные игрушки, обогатить среду — например, предложить кошачью траву или новые лакомства», — резюмировала она.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
