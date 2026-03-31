«Не стресс, а инстинкт»: зоопсихолог объяснила, что происходит с животными весной

С потеплением многие владельцы говорят о «весеннем стрессе» у питомцев. На самом деле в большинстве случаев речь идет не о стрессе в привычном нам понимании, а о реакции организма на обострение инстинктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Капустина, зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol.

«Особенно ярко это проявляется у нестерилизованных кошек и некастрированных котов. С наступлением весны усиливается половой инстинкт, и если животное не может реализовать его естественным образом, возникает внутреннее напряжение. Оно выражается в вокализации — громком мяуканье, криках по ночам, характерных позах, попытках вырваться на улицу. Коты могут метить территорию, у кошек иногда снижается аппетит. Со стороны это воспринимается как стрессовое поведение, но по сути это работа гормонов и зов природы», — объяснила она.

В таких случаях самым эффективным способом решения проблемы остается стерилизация или кастрация. Если животное не планируется использовать в разведении, это позволяет стабилизировать гормональный фон и избежать ежегодных весенних обострений. Если же владельцы по каким-то причинам откладывают эту меру, полностью устранить проявления практически невозможно — ведь речь идет об инстинкте, а не о капризе или плохом характере.

«У стерилизованных животных ситуация обычно значительно спокойнее. Да, весной они могут становиться более активными, игривыми, более заинтересованными в окружающем мире, но выраженного гормонального напряжения, как правило, не возникает. Если питомец начал проявлять повышенную активность, можно помочь ему безопасно реализовать энергию: увеличить количество совместных игр, добавить интерактивные игрушки, обогатить среду — например, предложить кошачью траву или новые лакомства», — резюмировала она.

