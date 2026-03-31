Спутник Starlink распался на обломки в космосе

В SpaceX сообщили о потере связи со спутником Starlink 34343
SpaceX

Система спутниковой интернет-связи Starlink потеряла связь с одним из своих спутников в результате «аномалии» на орбите. Об этом говорится в сообщении Starlink в соцсети X.

Отмечается, что инцидент произошел 29 марта.

В результате аномалии связь со спутником на высоте около 560 км над Землей прервалась. Последний анализ показал, что это событие не представляет новой опасности для международной космической станции, ее экипажа или для предстоящего запуска миссии НАСА «Артемида-2», говорится в сообщении.

В Starlink отметили, что продолжают наблюдение за спутником, а также за любыми выявленными обломками. Там же подчеркнули, что команды SpaceX и Starlink активно работают над установлением первопричины и оперативно примут необходимые корректирующие меры.

До этого в марте сообщалось, что первые 16 спутников низкоорбитальной группировки связи «Рассвет» запущены на орбиту. В «Бюро 1440» пояснили, что спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя «Союз 2.1Б» и взяты под управление ЦУП «Бюро 1440», а после окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту.

Ранее сообщалось, что в России испытают аналог Starlink.

 
