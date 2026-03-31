Социолог Кузнецов заявил, что через 20-30 лет Украина прекратит существование
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Через 20-30 лет Украина исчезнет как социально-политическое образование. Об этом заявил кандидат социологических наук Игорь Кузнецов в беседе с News.ru.

«Через 20-30 лет Украины не будет как социально-политического образования. В стране просто не останется людей, способных содержать госаппарат. Какое-то время остатки Украины будут существовать на российские или европейские деньги», — заявил Кузнецов.

По его словам, Украина превращается в «государство стариков», поскольку молодежь и люди среднего возраста, уехавшие в Европу или Россию, возвращаться не собираются. Примерно к 2050 году стран придется становиться чьим-либо «протекторатом», либо делиться на несколько частей.

Территория будет поделена между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией, указал Кузнецов. Другого варианта, «чтобы прокормиться», не останется, констатировал социолог.

Накануне член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, лишившись более чем половины своего населения. В настоящее время Киев разрушает остатки своего населения и экономики ради иллюзий своих нынешних лидеров и под влиянием рекомендаций из стран НАТО и Евросоюза, заявил он.

Ранее депутат Рады заявил, что украинцы хотят думать и читать по-русски.

 
