Социолог пришел к неутешительным выводам о сроках существования Украины

«Через 20-30 лет Украины не будет как социально-политического образования. В стране просто не останется людей, способных содержать госаппарат. Какое-то время остатки Украины будут существовать на российские или европейские деньги», — заявил Кузнецов.

По его словам, Украина превращается в «государство стариков», поскольку молодежь и люди среднего возраста, уехавшие в Европу или Россию, возвращаться не собираются. Примерно к 2050 году стран придется становиться чьим-либо «протекторатом», либо делиться на несколько частей.

Территория будет поделена между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией, указал Кузнецов. Другого варианта, «чтобы прокормиться», не останется, констатировал социолог.

Накануне член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, лишившись более чем половины своего населения. В настоящее время Киев разрушает остатки своего населения и экономики ради иллюзий своих нынешних лидеров и под влиянием рекомендаций из стран НАТО и Евросоюза, заявил он.

Ранее депутат Рады заявил, что украинцы хотят думать и читать по-русски.