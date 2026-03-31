В Совфеде заявили о вступлении Финляндии в войну с Россией

Сенатор Джабаров: Финляндия включилась в войну с Россией, пропуская дроны ВСУ
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Финляндия, фактически пропуская летящие в Россию украинские беспилотники через свою территорию, включилась в войну с РФ. У Москвы есть основания сбивать дроны ВСУ прямо над Финляндией. То же касается стран Прибалтики. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Дело в том, что Финляндия пропускает через свою территорию беспилотники, которые летят в Россию. По сути, она тем самым включилась в войну с Россией. Да, опосредованно, но тем не менее она, пропуская эти беспилотники, должна понимать, что они могут нанести ущерб нашей стране. Могут люди погибнуть, поэтому у России есть все основания сбивать эти беспилотники на территории Финляндии», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, этот вопрос очень серьезен, однако в Хельсинки не понимают этого.

«Это касается не только Финляндии, это касается всех трех прибалтийских государств тоже», — отметил он.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

Также, Telegram-канал SHOT сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли коридор для украинских БПЛА для атак на Россию.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

 
