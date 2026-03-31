Врач перечислил правила безопасности на улице в сезон аллергии

Врач Тен: во время цветения аллергенов необходим комплексный подход
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

В сезон аллергии пациентам особенно важно отслеживать пыльцевые мониторинги, иметь при себе «тревожную» аптечку, а также использовать фильтры для носа и солнцезащитные очки. Об этом газете «Известия» рассказал врач-аллерголог, руководитель направления аллергологии W Clinic в Санкт-Петербурге Тен Мен Су.

По словам специалиста, во время цветения аллергенов необходим комплексный подход.

«Чтобы комфортно сосуществовать с пыльцой на улице достаточно ежедневно использовать назначенную врачом терапию и придерживаться некоторых правил: отслеживайте пыльцевые мониторинги, старайтесь избегать мест большого скопления пыльцы: садов, парков, лесов. Также имеет смысл использовать фильтры для носа и солнцезащитные очки», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что особенно осторожными на улице нужно быть аллергикам, предпочитающим активный отдых. Физическая нагрузка в сезон цветения может снизить эффективность мер предосторожности.

Тем, кто планирует поездку на природу, аллерголог напомнил о важности «тревожной аптечки». Эпизодический прием антигистаминных может быть лишь дополнением к основной терапии. Ситуативного приема таблеток может оказаться недостаточно, особенно в случае, если аллергия осложнена бронхиальной астмой. Пациентам с такой проблемой рекомендуется иметь при себе средство базисной терапии, такое как противовоспалительный препарат в комбинации с бронхорасширяющим средством.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого предупреждала, что для облегчения симптомов сезонной аллергии важно минимизировать контакт с аллергенами. По ее словам, не следует выходить на улицу в утренние часы, когда уровень пыльцы в воздухе оказывается максимальным, а окна дома и автомобиля в это время нужно держать закрытыми.

Ранее аллергикам рассказали, как защититься от пыльцы весной.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
