Врач назвала простую диету для снижения риска рака

Врач и научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Федерика Амати рекомендовала для профилактики рака придерживаться рациона, основанного на рыбе, овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах, с минимальным количеством переработанного мяса. О принципах такого питания она рассказала изданию Daily Mail.

По словам специалиста, оптимальной моделью питания можно считать пескетарианскую диету — рацион, в котором основными источниками белка являются рыба и растительные продукты, а птица и красное мясо употребляются лишь изредка. Такой подход близок к средиземноморской диете, которая связана с более низким риском хронических заболеваний.

Амати советует ежедневно включать в меню не менее трех порций цельнозерновых продуктов и пять или более порций овощей и фруктов. Важной частью рациона также должны стать источники омега-3 жирных кислот — жирная рыба, семена льна и грецкие орехи.

Кроме того, врач рекомендует регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, такие как фасоль, чечевица и другие бобовые. По ее словам, они помогают поддерживать разнообразие кишечного микробиома — сообщества микроорганизмов, которое играет важную роль в работе иммунной системы.

При этом специалистка подчеркивает, что для снижения рисков важно максимально ограничить потребление переработанного мяса и полуфабрикатов. Такой рацион, по ее словам, помогает поддерживать здоровье и снижает вероятность развития онкологических заболеваний.

Ранее была названа группа женщин, для которой полезно интервальное голодание.