Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Врач назвала простую диету для снижения риска рака

Daily Mail: пескетарианство помогает снизить риск развития рака
Shutterstock/Nadiia Loboda

Врач и научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Федерика Амати рекомендовала для профилактики рака придерживаться рациона, основанного на рыбе, овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах, с минимальным количеством переработанного мяса. О принципах такого питания она рассказала изданию Daily Mail.

По словам специалиста, оптимальной моделью питания можно считать пескетарианскую диету — рацион, в котором основными источниками белка являются рыба и растительные продукты, а птица и красное мясо употребляются лишь изредка. Такой подход близок к средиземноморской диете, которая связана с более низким риском хронических заболеваний.

Амати советует ежедневно включать в меню не менее трех порций цельнозерновых продуктов и пять или более порций овощей и фруктов. Важной частью рациона также должны стать источники омега-3 жирных кислот — жирная рыба, семена льна и грецкие орехи.

Кроме того, врач рекомендует регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, такие как фасоль, чечевица и другие бобовые. По ее словам, они помогают поддерживать разнообразие кишечного микробиома — сообщества микроорганизмов, которое играет важную роль в работе иммунной системы.

При этом специалистка подчеркивает, что для снижения рисков важно максимально ограничить потребление переработанного мяса и полуфабрикатов. Такой рацион, по ее словам, помогает поддерживать здоровье и снижает вероятность развития онкологических заболеваний.

Ранее была названа группа женщин, для которой полезно интервальное голодание.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!