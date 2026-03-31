В петербургском Пулково задержали или отменили десятки рейсов

В петербургском аэропорту Пулково задержали или отменили примерно 50 рейсов из-за вводившихся там ограничений. Это следует из данных на сайте воздушной гавани.

Так, по данным на 06:00 мск, задерживается вылет около 30 рейсов, в том числе, в Махачкалу, Астрахань, Уфу, Стамбул, Хургаду. Отменен вылет примерно 20 рейсов, в том числе в Абу-Даби, Москву, Стамбул и Анталью.

В ночь на вторник, 31 марта российские средства противовоздушной обороны поразили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Ленинградской областью. В связи с этим в аэропорту Пулково были временно приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов.

Вместе с тем глава региона Александр Дрозденко объявил об угрозе появления беспилотных летательных аппаратов над всей территорией региона. Предупреждение о воздушной опасности ранее было объявлено для трех районов Ленинградской области: Лужского, Киришского и Тосненского.

Ранее были введены ограничения в четырех аэропортах.

 
