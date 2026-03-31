В Сбере не поверили в предсказания о смерти ИИ

Наиболее вероятный сценарий будущего искусственного интеллекта — не «смерть», а трансформация. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы увидим не смерть, а трансформацию и фрагментацию. Возникнут различные виды искусственного интеллекта, под контролем разных стран или компаний», — считает топ-менеджер Сбера.

По его мнению, единый, «центральный мозг» ИИ не появится.

Ведяхин добавил, что уже сейчас искусственный интеллект интегрирован во множество критических систем, включая сферы финансов и логистики, а также науку и оборону.

Однако, считает он, есть вероятность возникновения периодических «зим» и «кризисов доверия».

Ведяхин также подчеркнул, что у человечества нет выбора осваивать или не осваивать ИИ, он уже сделан.

 
