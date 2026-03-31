Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичка помогла подростку ограбить дом родителей по инструкции мошенников

В Находке женщину задержали за ограбление дома по инструкции мошенников
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее обманули аферисты и заставили приехать в Приморье. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Находке. Как установили сотрудники правоохранительных органов, москвичка пришла в квартиру местного жителя после того, как аферисты запугали его 16-летнюю дочь.

Мошенники представились сотрудниками службы доставки и попросили некоторые данные, которые она продиктовала. После этого ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Неизвестные заявили, что к ней придет специалист и проведет обыск.

«Специалистом» оказалась жительница Москвы. Она нашла ключ, который подросток оставил в условленном месте, зашла в квартиру и попыталась вскрыть сейф.

«Не доведя свой преступный умысел до конца, она скрылась», – сообщается в публикации.

Москвичку задержали. Выяснилось, что она действовала под напором мошенников. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники изобрели новый способ заставлять россиян перезванивать им.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
