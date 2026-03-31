Москвичка помогла подростку ограбить дом родителей по инструкции мошенников

В Находке женщину задержали за ограбление дома по инструкции мошенников

Жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее обманули аферисты и заставили приехать в Приморье. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Находке. Как установили сотрудники правоохранительных органов, москвичка пришла в квартиру местного жителя после того, как аферисты запугали его 16-летнюю дочь.

Мошенники представились сотрудниками службы доставки и попросили некоторые данные, которые она продиктовала. После этого ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Неизвестные заявили, что к ней придет специалист и проведет обыск.

«Специалистом» оказалась жительница Москвы. Она нашла ключ, который подросток оставил в условленном месте, зашла в квартиру и попыталась вскрыть сейф.

«Не доведя свой преступный умысел до конца, она скрылась», – сообщается в публикации.

Москвичку задержали. Выяснилось, что она действовала под напором мошенников. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники изобрели новый способ заставлять россиян перезванивать им.