Лучший смартфон для макросъемки. Обзор Huawei Mate 80 Pro с «ультрареалистичной» камерой

Компания Huawei только что представила глобальную версию новейшего флагманского смартфона Mate 80 Pro, пришедшего на смену ставшему хитом как минимум в Китае Mate 70 Pro. Новинка получила обновленный дизайн, камеру с модулем «ультрареалистичной» съемки и другие инновации, достойные флагманского уровня. Корреспондент «Газеты.Ru» в числе первых оценил смартфон и поделился своими впечатлениями.

Дизайн и эргономика

Mate 80 Pro выполнен в фирменной стилистике серии с кольцами на задней панели: сверху – круглый модуль камеры, снизу – декоративный матовый круг. Смартфон представлен в трех цветах – золотом, зеленом и черном. В России новинку будут предлагать во всех цветах, но на тест-драйве у «Газеты.Ru» оказался экземпляр в золотом. Хотя он многим кажется довольно вычурным, здесь он вполне уместный и даже «по-деловому» сдержанный. Возможно, по той причине, что цвет скорее бледно-золотистый, нежели насыщенно золотой.

Задняя панель выполнена из некоего сверхпрочного «эковолокна», на ощупь как стекло. Материал приятен, обладает мягкой матовой текстурой и, по заявлению производителя, в пять раз устойчивее к ударам по сравнению с традиционными покрытиями. Вероятно, имеются в виду глянцевые крышки, которые царапаются, что называется, «о воздух».

Mate 80 Pro за несколько недель использования без чехла не получил ни одной царапины . Что удивительно, ведь на фоне матового задника здесь контрастируют блестящие металлические рамки, которые должны были пострадать первыми и довольно быстро. К слову, рамки в этот раз плоские, как у большинства современных флагманов. Это прогресс по сравнению с прошлогодней моделью со скругленными краями. К тому же Mate 80 Pro весьма сбалансирован по весу: верхняя часть хоть и массивная, смартфон из-за нее не норовит вывалиться из руки как, например, было с прошлогодним релизом.

Более того, Mate 80 Pro, пожалуй, самый удобный флагман Huawei на текущий момент.

Экран защищает Kunlun Glass второго поколения на основе нанокристаллов повышенной прочности. Huawei утверждает, что ударопрочность выросла в 20 раз по сравнению с обычным стеклом. Разумеется, абсолютной «неубиваемости» не существует, однако уровень механической защиты здесь действительно выше среднего.

Корпус соответствует стандартам IP68 (погружение до 6 метров) и IP69 (защита от струй воды высокого давления и температуры). Это не просто защита «от дождя», а полноценная многоуровневая герметизация – смартфон рассчитан на эксплуатацию в сложных условиях.

Экран и звук

Mate 80 Pro оснащен 6,75-дюймовым дисплеем X-True (по сути – это маркетинговое обозначение заводской калибровки экрана, аналогичное Super Retina XDR у Apple и Dynamic AMOLED у Samsung) с разрешением 2832 на 1280 пикселей. Используется LTPO-панель. LTPO – это тип матриц с переменной частотой обновления: чем выше частота, тем плавнее анимация и выше расход заряда аккумулятора. В данном случае частота варьируется от 1 до 120 Гц. Есть интеллектуальная система, которая регулирует частоту в зависимости от сценария использования, обеспечивая баланс плавности и экономии энергии.

Пиковая яркость достигает 3000 нит, благодаря чему на экране все видно даже под прямыми солнечными лучами. В помещении такой запас яркости избыточен в большинстве случаев, но на улице — полезен.

Высокочастотное широтно-импульсное затемнение 1440 Гц снижает нагрузку на глаза в темноте. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – это технология затемнения экрана. В OLED-экранах она достигается за счет увеличения времени между моментами включения и выключения пикселей и измеряется в герцах (Гц). Обычно чем ниже Гц, тем темнее матрица. Однако меньшая частота вызывает у многих пользователей дискомфорт и усталость глаз. Поэтому разработчики используют разные алгоритмы модуляции, чтобы добиться снижения яркости и при этом не утомлять глаза пользователей.

Конкретно у Mate 80 Pro с этим полный порядок, экран не вызывает дискомфорт даже при низкой яркости.

Имеется также поддержка технологии HDR Vivid, которая делает контент более насыщенным и контрастным без искусственного «перекрута» цветов. Правда, чтобы заметить это, нужен соответствующий HDR-контент. Понять, что контент «тот», можно, например, если во время скроллинга вертикальных роликов в YouTube подсветка вдруг становится ярче. За счет осветления одних участков изображения и затемнения других достигается повышенная контрастность типа HDR.

Звук в смартфоне тоже отличный. Используется стереопозиционирование динамиков: основного и разговорного. Разговорный традиционно несколько тише, но это «несколько тише» с лихвой компенсируется басистым мультимедийным динамиком.

Mate 80 Pro объективно один из самых громких смартфонов на сегодняшнем рынке .

Производительность и автономность

В России Mate 80 Pro будет продаваться только в версии с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. Именно в этой версии топовый процессор Huawei – Kirin 9030 Pro. Это девятиядерный чип, в котором одно сверхмощное ядро на 2,75 ГГц, четыре средних – на 2,27 ГГц и четыре энергоэффективных на 1,72 ГГц. Производитель — китайская компания SMIC.

В бенчмарке Antutu новинка набирает около 1,7 млн баллов. Результат крайне далек от рекорда в районе 4 млн. Отсюда вытекают и некоторые компромиссы: например, не все требовательные игры вроде Genshin Impact показывают исключительную производительность.

Тем не менее на Mate 80 Pro можно играть комфортно в большинство современных игр.

И да, Huawei – не уникальный в плане невысоких результатов в бенчмарках игрок на рынке. Есть, например, смартфоны Google Pixel, которые считаются флагманскими устройствами, но при этом весьма скромно проявляют себя в тестах и играх.

Mate 80 Pro получил давно ставшую нормой для флагманов систему охлаждения с испарительной камерой. По заявлению вендора, в сравнении с предыдущим поколением эффективность теплоотвода выросла на 16%, а скорость нагрева снижена на 33%. Смартфон стал прохладнее – это факт, но и совсем без нагрева не вышло.

Сильнее всего нагрев заметен во время работы камеры, при максимальной яркости дисплея и в играх.

Аккумулятор емкостью 5750 мАч уверенно, и даже с запасом, обеспечивает день активного использования. Что, на самом деле, довольно впечатляет, учитывая, что Kirin 9030 Pro – это чип, сделанный в лучшем случае по 5-нм техпроцессу (анализ независимых экспертов показал разброс в топологии от 7-нм до 5-нм), а не 3-нм, как у конкурентов.

Поддерживается проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная – на 80 Вт. От провода смартфон полностью заряжается примерно за 35 минут, «по воздуху» же зарядка занимает около часа.

Фото и видео

Система камер – одна из главных особенностей Mate 80 Pro и самая сильная сторона устройства. Основной модуль на 50 МП оснащен крупным сенсором размером 1/1,28 дюйма, что положительно сказывается на работе со светом. Дополняют его 40-МП сверхширокоугольный объектив и 48-МП телемакрообъектив с 4-кратным оптическим зумом и возможностью макросъемки с расстояния 5 см.

Ключевое нововведение – объектив для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения.

Вот три ключевых улучшения в XMAGE 2.0:

Размер пикселей. Они увеличились с 1,75 до 2,45 микрометра (мкм). То есть матрица улавливает почти в два раза больше света. По факту дает более точную цветопередачу и детализацию в условиях слабого освещения.

Технология DCG HDR. По заявлению вендора, дает более расширенный динамический диапазон. Фактически снимки получаются качественнее при контровом свете и сохраняется больше деталей в тени при, например, съемке закатов.

Новая спектральная система 4х4. На «бумаге» обещает на 25% более точное спектральное восприятие в условиях насыщенного освещения. Измерить спектральное восприятие камеры вне лаборатории довольно сложно. Однако на деле это проявляется в более корректной передаче естественных цветов различных поверхностей вроде одежды, фасадов зданий и кожи. Кроме того, новая система обещает более ровный баланс белого, то есть фотографии «не заваливаются» в холодные или теплые тона.

Дневная фотосъемка давно перестала быть для камер смартфонов вызовом. Huawei отлично снимает при хорошем свете. Контрастность, цветопередача, динамический диапазон – все это на высоком уровне. В помещениях камера тоже отлично справляется с задачей. Разве что, если источник света совсем уж тусклый, начинает хромать детализация: текстуры становятся менее различимы.

Камера хорошо справляется с городской съемкой при вечернем освещением улиц. Фотографии крайне сбалансированы по «температуре». Снимки не «желтят» или наоборот не уходят в синие оттенки, – они буквально очень близки к тому, что видно человеческому глазу. Вероятнее всего, здесь свою роль играет тот самый модуль «ультрареалистичной» съемки со спектральным анализом.

Другой сильной стороной Huawei остается телеобъектив. Он чрезвычайно функционален. Во время тестирования большинство снимков было сделано именно на него. Он банально позволяет выхватить интересные детали в перенасыщенных кадрах, делать случайные портреты и, конечно, снимать в режиме макро.

Быстрый фокус телеобъектива на близких элементах позволяет фотографировать растения и насекомых так, как, пожалуй, не получится на любой другой смартфон.

Стоит отметить, что основной модуль оборудован механической диафрагмой. Это довольно редкая особенность для смартфонов. Номинально она имеет четыре положения: f1.4 (полностью раскрытый объектив), f2, f2.8 и f4 (минимальное сужение). Управляется автоматически, хотя в Pro-режиме можно выбирать значение самостоятельно.

Впрочем, есть направления, в которых Huawei все еще есть куда расти. Например, хотя Mate 80 Pro и поддерживает цифровой зум до 100 крат, приемлемого качества фотографии получаются максимум на 10х. При большем увеличении картинка сильно теряет в детализации. В первую очередь из-за агрессивных алгоритмов постобработки.

Видео – тоже все еще не главный конек смартфонов Huawei, как, впрочем, и всех смартфонов на Android. При этом среди всех Android-смартфонов Mate 80 Pro проявляет себя достойно и уверенно метит в шорт-лист лидеров. Имеется неплохая стабилизация, а также высокое качество записи звука благодаря направленным микрофонам. Поддерживаются все актуальные режимы съемки: при разрешении от 720р до 4К и 30-60 кадрах в секунду (FPS).

На видео можно заметить небольшие подергивания при переключении объективов. Стоит отметить, что это характерная особенность практически для всех смартфонов.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Фото и видео можно снимать как с расширенным углом обзора, так и с двукратным увеличением. Видео при этом можно записывать в разрешении вплоть до 4К с 60 FPS. Блогеры должны оценить эту особенность по достоинству.

Итог

Предзаказ на Huawei Mate 80 Pro стартует 7 апреля. Тогда же будет объявлена цена. Mate 70 Pro в прошлом году стартовал со 110 000 руб. Даже если 80 Pro окажется на 10 000 руб. дороже, цена все равно окажется справедливой .

Анализируя стоимость девайса, стоит принять во внимание то, что Mate 80 Pro продается с 512 ГБ постоянной памяти и 16 ГБ оперативной. Конкурирующие флагманы предлагают за схожую или даже большую цену – меньшие объемы. Виной всему, разумеется, дефицит чипов памяти, вызванный бумом ИИ, который затронул весь рынок электроники. Немаловажно отметить и то, что флагманы Huawei традиционно на старте продаются с бонусами в виде часов или наушников.